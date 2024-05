Ilse van der Zanden van FC Utrecht Vrouwen opgeroepen voor Oranjeleeuwinnen Ilse van der Zanden blinkt al weken uit bij FC Utrecht Vrouwen. Foto: Zinzi van Duijnhoven/FC Utrecht

Bondscoach Andries Jonker heeft Ilse van der Zanden opgeroepen voor de selectie van de Oranjeleeuwinnen. Zij vervangt Caitlin Dijkstra (FC Twente), die geblesseerd is afgehaakt. Daarmee krijgt het uitstekende debuutseizoen van de verdedigster bij FC Utrecht Vrouwen een passende bekroning. Voor Van der Zanden is het haar eerste oproep, ze speelde eerder wel in vertegenwoordigende jeugdelftallen.