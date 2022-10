Imam alFitrah-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor meineed en valsheid in geschrifte

De 42-jarige imam Suhayb S. van de alFitrah-moskee in Utrecht wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor het niet meewerken en het afleggen van een valse verklaring aan een parlementaire ondervragingscommissie. Ook de stichting en de secretaris worden vervolgd.

De imam verscheen in 2020 voor de commissie die onderzoek deed naar buitenlandse inmenging in maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland. De bestuursvoorzitter en geestelijk leider van de Stichting alFitrah werd opgeroepen als getuige. De moskee alFitrah zat lange tijd in Overvecht en lag lang onder een vergrootglas.

Suhayb S. kwam in 2020 hard in botsing met de parlementaire onderzoekscommissie. De imam had het over een schijnvertoning en een poppenkast. De commissie was in haar eindrapport kritisch over de Utrechtse moskee alFitrah.

Verdenkingen

Meewerken aan een parlementaire ondervragingscommissie is verplicht, en niet meewerken is strafbaar. Zowel de hoofdverdachte persoonlijk als de stichting die hij voor de parlementaire ondervragingscommissie vertegenwoordigde wordt verweten niet te hebben meegewerkt. Volgens het OM werden niet alle gevraagde stukken verstrekt en zou er een brief met foutieve informatie juist wel overhandigd zijn.

Ook meent het OM dat hij heeft gelogen onder ede, onder meer over het sluiten van islamitische huwelijken en het niet beschikken over de jaarrekening van de stichting.

De FIOD heeft ook onderzoek gedaan naar de stichting en de bestuurders. Daaruit komt ook de verdenking van valsheid in geschrifte naar voren en witwassen. De aanleiding voor het financieel onderzoek was een vermoeden van terrorismefinanciering. Dit is echter niet gebleken.

