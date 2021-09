Ime zit al drie dagen in boomhut in park Lepelenburg; oproep om petitie voor referendum te tekenen

In park Lepelenburg in Utrecht zit Ime al drie dagen in zijn zelfgebouwde boomhut. Hij vraagt onder meer aandacht voor de lopende petitie die oproept om een referendum te organiseren over de groei van de stad. Bovenal is het een actie tegen de woningnood in Utrecht.

Slapen doet hij niet in de boomhut: “Dat mag niet van handhaving, dus daar luister ik maar naar.” Ime heeft geen woning, slaapt bij vrienden, kennissen en familie. Steeds op een andere bank. De boomhutactie in park Lepelenburg is een uit de hand gelopen idee waar hij al langer over nadacht.

“Omdat ik al een tijdje woningloos ben, zat ik steeds meer na te denken over alternatieve vormen van woningen. Ik speelde met het idee om een boomhut in de groene strook naast de Waterlinie te bouwen en daar maar te gaan wonen. Maar ik weet uiteindelijk ook wel dat dat geen stand houdt”, vertelt Ime vanuit de boomhut in het park.

Hij besloot daarom om het anders aan te pakken en deze actie op poten te zetten. Hij vond steun bij Jan Korff de Gidts, hij is een van de initiatiefnemers voor een referendumverzoek over de groei van de stad Utrecht.

Woningnood

Onlangs is namelijk het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) aangenomen. Daarin wordt onder meer globaal besproken hoe de groei van de stad, met 100.000 nieuwe inwoners, moet gaan gebeuren. Er wordt onder meer gesproken over woningbouw. Een groep bewoners vraagt zich echter af waarom Utrecht zo hard moet groeien en startte een petitie om een referendum af te dwingen. Voor het referendum zijn 10.000 handtekeningen nodig, vóór woensdag 29 september.

Maar Ime is toch gebaat bij meer woningen, en dus groei van de stad? Zo zwart-wit is het volgens Ime echter niet. “Een stad moet ook leefbaar blijven, dus niet alleen maar hoogbouw en beton en dat gaat volgens mij wel gebeuren als we de markt tienduizenden nieuwe woningen gaan laten bouwen in Utrecht. Daarnaast is de betaalbaarheid een groot probleem, en dat gaan de investeerders ook niet oplossen.” Ime wil ook graag aandacht voor oplossingen als tiny houses en andere alternatieve woningen. Het gesprek over het onderwerp moet volgens hem breder gevoerd worden.

In het park komen dan ook constant mensen om met hem het gesprek aangaan. Hij krijgt veel steun, maar er zijn af en toe ook negatieve reacties. Een deel van de boomhut is ook gesloopt in de nachtelijke uren toen hij er niet was.

Handtekeningen

Ime die sinds vrijdag in de boomhut zit, mag van de gemeente zijn actie tot vandaag volhouden. “Vanavond ga ik het weer afbreken, het statement is gemaakt.”

Dan is er nog die andere deadline, de 10.000 handtekeningen voor het referendum. Hoeveel handtekeningen er precies al zijn opgehaald is niet bekend, omdat er zowel digitaal als op papier wordt verzameld. Op de petitie-website stond rond 14.15 uur dat er 7040 digitale handtekeningen zijn, maar dat er bij 1.893 nog informatie ontbreekt waardoor ze mogelijk niet meetellen.