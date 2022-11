‘Impact van corona op bus- en tramvervoer in Utrecht goed merkbaar’

De gevolgen van de coronapandemie en -maatregelen waren goed merkbaar in het openbaar vervoer in Utrecht. Dat is te lezen in de Jaar- en Trendrapportage 2021 van de provincie Utrecht. Er vielen meer ritten uit, maar bussen en trams waren wel vaker op tijd dan het voorgaande jaar.

Er vielen in 2021 meer ritten uit dan in 2020, zo laat de provincie weten. Een belangrijke oorzaak hiervan zou het ziekteverzuim zijn onder het personeel. Door corona zouden er meer mensen ziek zijn geweest.

De rituitval in Utrecht is volgens de provincie nog ‘redelijk binnen de perken’ gebleven. Dat komt door het afschaffen van een aantal ritten. Over de rituitval bij de tram zijn geen cijfers bekend vanwege technische problemen bij de registratie.

Te vroeg

De stiptheid van de bussen in Utrecht was in 2021 beter dan in 2020. Bussen zouden in 2020 vaker te vroeg zijn gekomen, omdat het een stuk rustiger was op de weg. De toegenomen drukte zorgde er in 2021 echter ook weer voor dat ook een flink aantal bussen te laat op de halte arriveerde.

Bij de regionale lijnen van Syntus Utrecht reden er in 2021 minder bussen op tijd dan het voorgaande jaar. Nog steeds waren er veel meer bussen op tijd dan in de jaren voor corona. Ook hiervoor wordt de rust op de weg als verklaring gegeven.

Instappers

Al met al nam het aantal instappers bij beide vervoerders in 2021 iets toe ten opzichte van het jaar ervoor. Dat waren er 33 miljoen in 2021 en 32 miljoen in 2020. Toch is het nog lang niet op het oude niveau; in 2019 stapten er zo’n 62,5 miljoen mensen in bij Syntus en U-OV.

