Einde middag code geel vanwege stevige onweersbuien en windstoten

Vanwege zware windstoten, regen- en onweersbuien geldt er vanaf het einde van de middag code geel in het hele land. Er kunnen windstoten voorkomen van 60 tot 70 kilometer per uur. Bij code geel is er kans op gevaarlijk weer; het is raadzaam om op te letten in onder andere het verkeer.

Hoewel het woensdagochtend al een beetje druilerig is, gaat het pas echt los vanaf het einde van de middag. Er trekken dan buien van het westen naar het oosten over ons land, die pas halverwege de avond ophouden.

Bij die buien kunnen windstoten en onweer gepaard gaan. In Utrecht geldt code geel van woensdagmiddag 17.00 uur tot 21.00 uur.

Waarschuwing

Code geel klinkt misschien ernstig, maar het gaat in dit geval om een weerswaarschuwing. Het is raadzaam om voorzichtig te doen als automobilist of fietser. Er kan bijvoorbeeld aquaplaning voorkomen, waardoor auto’s kunnen gaan slippen. Code geel geldt vandaag niet alleen in Utrecht, maar in het hele land.

Na woensdag klaart het weer langzaam op. Donderdag en vrijdag is er nog kans op neerslag, maar in het weekend lijkt het weer zonniger te worden. De temperatuur stijgt daarbij naar een dikke 20 graden, met een uitschieter van 23 graden op zondag.