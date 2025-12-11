In deze kas op het Domplein kun je tot na kerst een lichtje branden voor een dierbare

Wie langs het Domplein kwam, zag wellicht de grote glazen kas met vele kaarsjes al staan. In deze Rouwen & Vieren-kas kunnen mensen die een dierbare hebben verloren, in alle rust stilstaan bij hun verdriet. De kas is tot en met zondag 28 december dagelijks open van 11.00 tot 19.30 uur. Vanavond is de officiële opening.

“Rondom de feestdagen kan het gemis extra voelbaar zijn. De kas biedt dan een plek van troost en verbinding. Het laat zien dat rouw een plek verdient in ons leven, net als het vieren van de liefde voor wie we missen”, aldus de organisatie.

In de kas kunnen bezoekers in alle rust een kaarsje branden, een boodschap achterlaten en een lint beschrijven. Vrijwilligers zijn aanwezig voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. Donderdag 11 december om 17.30 uur is de officiële opening met toespraken, poëzie en livemuziek.

Muziek en rouw

Omdat muziek en rouw nauw met elkaar verbonden zijn, heeft de organisatie verschillende muzikale optredens gepland op de volgende data:

Woensdag 17 december om 17.00 uur: Koor Vijfkwart

Vrijdag 19 december rond lunchtijd: Carla & Jan (gitaar en zang)

Dinsdag 23 december om 16.00 uur: Kebbek (Ierse muziek)

Donderdag 25 december rond lunchtijd: Frederike en Jan (accordeon, gitaar en zang)

Zaterdag 27 december: Octet VonBilthoven

Achtergrond

Het is het derde jaar dat de kas op het Domplein staat. Initiatiefnemers zijn Marjon van Vledder, die eerder meewerkte aan de Rouwen & Vieren-kas in Amersfoort, Harry Slegh, voorzitter van Stichting TrösT, en Iris Ferwerda, stadscoördinator van Humanitas Utrecht. In 2024 trok de kas bijna 4.500 bezoekers.