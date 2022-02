In deze Utrechtse buurten kan twee jaar een groot deel van het ‘onkruid’ ongestoord groeien

De gemeente Utrecht heeft vijf buurten geselecteerd waar vanaf volgende maand wilde bloemen en planten ongestoord kunnen groeien. Tijdens deze tweejarige proef wordt onderzocht welk effect dit extra groen heeft op de biodiversiteit.

Het is niet zo dat er helemaal geen onderhoud meer wordt gedaan. Alleen het groen dat tot 30 centimeter van een gevel groeit en in de perkjes van bomen wordt tijdelijk niet weggehaald. Dit wordt vanaf maart het beleid in de omgeving van de Breedstraat en Plompetorengracht, Lombok-West, de omgeving van het Wilhelminapark, Parkwijk-Zuid en Pijlsweerd-Zuid.

“Een groene stad is een gezonde stad”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “In een stad met veel steen wordt het in de zomer erg heet. Insecten vinden er weinig te eten. Daarom is het mooi als we steen of beton kunnen verrijken met groen. Wilde bloemen en planten die spontaan in onze stad groeien staan langs gevels en in tuintjes rondom bomen meestal helemaal niet in de weg. Als ze blijven staan kunnen ze iets positiefs betekenen voor de insecten in de stad. Daar draait deze proef om.”

Bewoners

Bewoners blijven volgens de gemeente vrij om begroeiing langs hun eigen gevel te verwijderen of een geveltuin aan te leggen. Perkjes rond bomen kunnen daarnaast in zelfbeheer worden genomen. Ook wordt er een speciale mailbox geopend voor bewoners. “We houden gedurende de pilot eventuele meldingen en klachten goed in de gaten en betrekken deze bij de draagvlakmeting”, is te lezen in een brief van het college.

De proef start in maart van dit jaar, voor de start van het groeiseizoen. De pilot stop in december 2023. In de tussentijd kunnen de bewoners twee keer een enquête invullen. Aan het eind van dit jaar presenteert de gemeente al de eerste bevindingen.

