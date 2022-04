In juli moet het echt gebeuren; na acht jaar rijdt de tram weer dóór het stationsgebied in Utrecht

Het is alweer een hele tijd geleden; toen de grote verbouwing van het stationsgebied in Utrecht flink op stoom kwam werd in 2013 het Jaarbeursplein het eind- en beginpunt van de tram. In juli moet daar verandering in komen, dan rijdt de tram weer door het stationsgebied en is er één groot netwerk tussen het Science Park en Nieuwegein en IJsselstein.

De tram in Utrecht had vanaf 1983 als begin- en eindpunt het Moreelsepark. Die halte werd in 2009 gesloten waarna halte Utrecht Centraal de eerste en laatste halte werd. Maar vier jaar later in 2013 moest ook die halte eraan geloven vanwege de verbouwingen in het stationsgebied waarna Jaarbeursplein – aan de andere kant van het station – de eerste en laatste halte werd.

Vanaf het Jaarbeursplein was het zo’n 500 meter lopen naar het centrum en dat in een periode dat de omgeving was veranderd in een grote bouwput. De situatie was lange tijd verre van ideaal voor de reizigers. Deze zomer moet daar verandering in komen. Met de ingang van de zomerdienstregeling, in juli, moet de tram straks weer door het stationsgebied kunnen rijden.

Sinds de sluiting van haltes Moreelsepark en Utrecht Centraal is de Uithoflijn in gebruik genomen. Vanaf juli kunnen reizigers over het hele traject, tussen het Science Park en Nieuwegein en IJsselstein met de tram. Het trambedrijf kijkt er ook naar uit dat reizigers vanuit Nieuwegein en IJsselstein weer makkelijker naar de binnenstad van Utrecht kunnen, omdat ze niet meer hoeven te lopen vanaf het Jaarbeursplein.

Over deze gecombineerde baan in het Utrechtse stationsgebied gaan niet alleen regelmatig trams rijden, maar ook veel bussen en vanuit één richting taxi’s. Het wordt hier behoorlijk druk en daarom zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Verder is de halte Jaarbeursplein aangepast aan de lengte van de nieuwe trams en heeft de gemeente Utrecht de kruisingen bij deze halte vernieuwd. Het werk vormt samen met de aanpassingen aan de trambaan in Nieuwegein het sluitstuk voor de nieuwe Utrechtse regionale tramlijn.