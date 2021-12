In tien jaar tijd veel meer verkooppunten ongezond voedsel in Utrecht

De afgelopen tien jaar is het aantal verkooppunten in Utrecht waar ‘ongezond voedsel’ zoals patat, pizza’s of snoepgoed wordt verkocht flink toegenomen. Data-onderzoekers van Pointer hebben uitgezocht dat er in 2011 in totaal 276 verkooppunten waren en in 2021 is dit gestegen tot 361.

Onderzoekers van Pointer hebben per buurt in Utrecht gekeken hoe het aantal verkooppunten is toegenomen of afgenomen. Zo waren er bijvoorbeeld in de omgeving van het Domplein, Neude en Janskerkhof in 2011 nog 18 verkooppunten waar ongezond voedsel werd verkocht, in 2021 is dit een totaal van 31.

Pointer heeft ook op een rij gezet hoeveel kleinere winkels waar verse producten zoals groenten, vlees en brood worden verkocht er zijn in de stad. In 2011 waren er nog 150, anno 2021 zijn er 19 minder.

Het platform heeft alle cijfers op een rij gezet om te laten zien hoe onze eetomgeving is veranderd. In heel Nederland is het aantal verkooppunten van ongezond voedsel toegenomen. De gemeente Utrecht heeft eerder dit jaar ook aangegeven meer bevoegdheden te willen om aanbieders van ongezond voedsel te weren. 39,4 procent van de volwassenen in Utrecht heeft overgewicht en het aanbod van ongezond of juist gezond voedsel heeft daar invloed op.

Wil je bekijken hoe het aanbod in jouw buurt veranderd is? Dat kan via de website van Pointer.