In Utrecht en tientallen andere steden sloegen demonstranten het ‘klimaatalarm’

Ruim 200 demonstranten hadden zich zondag verzameld op het Jaarbeursplein om het ‘klimaatalarm’ te laten afgaan. In totaal gebeurde dit in 40 steden in Nederland.

In heel Nederland deden tienduizenden mensen mee aan het Klimaatalarm, zowel buiten, in eigen huis, online en offline. Vanwege corona hadden verschillende steden een maximumaantal deelnemers bepaald voor de demonstraties. Op het Jaarbeursplein konden daarom maar 200 mensen aanwezig zijn.

Om 15.00 uur was er een landelijk alarmmoment waarbij de deelnemers op het Jaarbeursplein en thuis 1 minuut lang zoveel mogelijk lawaai maakten om ‘daadkrachtige politieke actie te eisen tegen verdere klimaatontwrichting’.

‘Onvermogen van de politiek’

“De hoofdoorzaak van deze crisis is het onvermogen van de politiek om daadkrachtig klimaatbeleid te voeren en dat ze liever luisteren naar de lobbyisten van de fossiele industrie dan naar noodkreten uit de klimaatwetenschap. En omdat de regeringen zo lang hebben gewacht met échte maatregelen nemen, kunnen we nu niet meer geleidelijk en op een rustig tempo onze uitstoot afbouwen”, zei klimatoloog Ernst-Jan Kuiper.

Ondanks de beperking van het aantal deelnemers spreekt de organisatie van een geslaagd protest. “We hadden natuurlijk liever plek gehad voor iedereen die van plan was te komen, maar we hebben desondanks een sterk programma neergezet en samen met iedereen die het thuis heeft gevolgd en in andere steden op straat stond, een duidelijk signaal kunnen uitzenden”, zegt Lola Fioole, 17 jaar, namens de Utrechtse Klimaat Coalitie.