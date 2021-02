In Utrecht opent een opvang voor LHBTIQ+-dak- en thuislozen

Stichting De Tussenvoorziening heeft in Utrecht een opvang geopend voor dak- en thuislozen met een LHBTIQ+-achtergrond. De opvang is sinds 1 februari open.

De opvang zit in een klein groepspand in Utrecht en is bedoeld voor dak- en thuislozen van 18 jaar of ouder. In het pand zijn vier zogenoemde overbruggingsplekken voor mensen voor wie de reguliere opvang niet veilig voelt of is.

Voor de overbruggingsplek kan 24 uur per dag telefonisch contact worden gezocht met De Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening gaat voor de mensen die er gebruik van maken in een periode van drie tot zes maanden kijken wat na de opvang een passende plek kan zijn. De begeleiding wordt volgens De Tussenvoorziening gedaan door twee mensen met affiniteit en kennis van de LHBTIQ+-doelgroep. Zij kunnen cliënten bijvoorbeeld ook koppelen aan een ‘regenboogmaatje’, een vrijwilliger die ook een LHBTIQ+-achtergrond heeft.

Volgens De Tussenvoorziening blijkt al langer uit onderzoeken dat er behoefte is aan opvang voor deze specifieke groep dak- en thuislozen. Het project is een pilot van een jaar, waarna gekeken wordt hoe de opvang in Utrecht in de toekomst nog beter kan worden vormgegeven.