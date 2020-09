In welke Utrechtse gebouwen mogen wel meer dan 30 personen samenkomen? Dat wordt nu beslist

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kan bepaalde gebouwen in de stad aanwijzen waarvoor het maximumaantal personen niet geldt. Maandag maakte het kabinet tijdens de laatste coronapersconferentie bekend dat het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.

Peter den Oudsten, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de veiligheidsregio, kan dus ontheffingen verlenen voor een aantal gebouwen. Dit zijn plekken die ‘van groot belang zijn voor de regio’.

Welke gebouwen zo’n ontheffing krijgen is nog niet bekend. Momenteel wordt er gesproken over welke plekken in aanmerking komen.

“Tot er duidelijkheid is over de vraag voor welke gebouwen deze ontheffing gaat gelden, zullen de 26 gemeenten binnen de regio Utrecht niet strikt vasthouden aan de eis van maximaal 30 personen, mits de instelling zich houdt aan de huidige protocollen en RIVM-maatregelen”, is te lezen op de website van VRU.