Inbrekers op heterdaad betrapt in Vleuten-De Meern

Aan de Hazenhof in de wijk Vleuten-De Meern zijn afgelopen weekend twee inbrekers op heterdaad betrapt. Een buurtbewoner waarschuwde de politie en zo hadden agenten de twee in de smiezen.

“Terwijl de eerste sneeuwvlokken van dit jaar naar beneden dwarrelen krijgen wij aan het begin van de vroege dienst een melding van een heterdaad woninginbraak aan het Hazenhof te Vleuten”, schrijft de politie in een bericht op Instagram.

Eenmaal aangekomen, had de politie al snel door dat er iets niet helemaal in de haak was. Er was een ruit ingeslagen. Ook kwam er geluid ‘uit de desbetreffende woning’.

Wegvluchten

Agenten hadden de twee inbrekers al snel op het oog, maar het duo gaf niet zomaar op. “De mannen probeerden via het dak en de naastgelegen tuin te vluchten.” Maar een echte kans om weg te komen, was er niet echt: “Doordat de omgeving goed was dichtgezet konden zij onder dreiging van ons stroomstootwapen worden aangehouden.”

De politie zegt wel nog op zoek te zijn naar getuigen en camerabeelden.

Deze foto plaatste de politie op Instagram: