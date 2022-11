‘Inbrekers’ op heterdaad betrapt in winkel aan de Steenweg in Utrecht

De politie is zondagavond uitgerukt na een melding van een mogelijke inbraak in een winkel aan de Steenweg. Er zou iemand met een bivakmuts rondlopen en er zouden meerdere personen met scooters voor het pand staan. Ter plekke trof de politie inderdaad een een verdachte situatie aan.

Het bleek echter niet te gaan om een inbraak, schrijft de politie op Instagram. De verdachte personen in de winkel, één met bivakmuts, de ander met een grote camera, waren bezig met opnames voor een video ter promotie van de desbetreffende winkel. De politie bleek voor niets uitgerukt.

De aanwezige personen waren volgens de politie wel flink geschrokken. De eigenaar van de winkel werd op de hoogte gebracht en met hem is ‘een stevig gesprek’ gevoerd. Om welke winkel het gaat is niet bekend.

