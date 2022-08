Inchecken met bankpas of smartphone? NS zoekt volgende in Utrecht naar deelnemers voor de proef

Mensen die volgende week via onder meer station Utrecht Centraal reizen, kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een proef. NS is dan namelijk op zoek naar personen die tijdelijk hun bankpas of smartphone willen gebruiken om in- en uit te checken.

Nu is het nog zo dat er op de Nederlandse stations alleen ingecheckt kan worden met een ov-chipkaart of treinticket. De vervoersmaatschappij gaat onderzoeken of dit systeem ‘makkelijker en flexibeler’ gemaakt kan worden. Daarom gaan medewerkers van NS tussen 15 en 22 augustus op Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, ’s-Hertogenbosch en Delft mensen werven die mee willen doen aan het experiment waarbij de deelnemers kunnen inchecken met een betaalpas of creditcard, en ook met de digitale betaalpas op bijvoorbeeld een telefoon of smartwatch.

“Met deze proef wordt in- en uitchecken voor de trein net zo makkelijk en snel als een contactloze betaling voor je boodschappen”, zegt Ivo Steffens van NS. “Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar kunt direct inchecken en snel je trein halen. Het draait om gemak, ook als je geen abonnement hebt, kun je zo zonder extra stap gebruikmaken van de trein.”

Eersteklas

De reizigers die meedoen aan de proef kunnen vanaf 29 augustus op alle NS-trajecten in- en uitchecken met een betaalpas, smartphone of smartwatch. De deelnemers reizen zonder korting of abonnement. Ze betalen voor een tweedeklas-vervoersbewijs, maar mogen als dank voor de deelname tot 1 november zonder bijbetaling eersteklas reizen.

In 2019 is een vergelijkbaar experiment gedaan. Toen kon een beperkte groep treinreizigers in- en uitchecken met een betaalpas op het traject tussen Leiden en Den Haag. “Met deze nieuwe proef testen we het reizen met betaalpas op alle NS-stations met een grotere groep treinreizigers”, is te lezen op de website van NS.