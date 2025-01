Indoor golfbaan opent deze week in The Wall in Utrecht

Mensen die graag een balletje slaan kunnen binnenkort terecht bij The Wall in Utrecht. Het van origine Zweedse RUFF opent vrijdag namelijk een indoor golfbaan met zes zogenoemde afslagplekken en een ‘levensgrote’ putting green. Het bedrijf hoopt de sport hiermee aantrekkelijk te maken voor mensen die niet zo vaak op de banen te vinden zijn.

Op de afslagplek slaat de speler de bal tegen een doek dat tegelijkertijd een scherm is. Verschillende sensoren meten vervolgens welke baan de bal in het echt zou afleggen, en dit traject wordt op het scherm geprojecteerd. Volgens een woordvoerder is dit systeem voor 99 procent nauwkeurig. “Het is hierdoor niet alleen leuk voor vriendengroepen, maar ook voor gevorderden die aan hun techniek willen werken.”

Een van de missies van RUFF is om de golfwereld, zoals zij dat zelf omschrijven, inclusiever te maken. “Bij veel clubs moet je lid zijn of zelfs aanbevolen worden om er te kunnen spelen. Het zijn vaak plekken met een slagboom en op de parkeerterreinen zijn alleen maar dure auto’s te vinden. Bij ons is het allemaal erg toegankelijk.”

De woordvoerder zegt dat RUFF een plek is waar ook mensen zonder ervaring plezier kunnen hebben. “Zo zijn er bijvoorbeeld spellen waarbij mensen van het ene naar het andere flatgebouw moeten schieten met een bal en waarbij op een rijdende trein geschoten kan worden.” De indoor golfbaan opent aanstaande vrijdag de deuren.