Indrukwekkend afscheid voor FC Utrecht-icoon Ad van der Voort

Honderden FC Utrecht-supporters hebben zaterdagmiddag de laatste eer bewezen aan clubicoon Ad van der Voort. Eerder deze week stierf Ad op 55-jarige leeftijd en zijn laatste wens was dat hij nog een keer Stadion Galgenwaard kon bezoeken.

Ad was een bekend gezicht bij FC Utrecht. Naast fan in hart en nieren maakte hij ook namens de supportersvereniging een eigen serie: Op Pad met Ad. Hierin sprak hij onder andere met spelers en supporters over zijn club.

De wens van Ad om nog één keer het stadion te bezoeken is zaterdagmiddag in vervulling gegaan. Ondanks het druiligere weer waren er honderden mensen samengekomen om afscheid te nemen van Ad.

De rouwstoet kwam rond 13.00 uur het parkeerterrein van het stadion oprijden. De auto met de kist erin stopte voor de hoofdingang van de Galgenwaard. Daar werden een aantal liedjes gezongen, waaronder ‘Utereg Me Satdsie’.

You’ll Never Walk Alone

Toen ‘You’ll Never Walk Alone’ van Gerry & The Pacemakers klonk kwam de stoet langzaam in beweging. Door een haag van supporters met fakkels reed Ad richting de Bunnikside. Onderweg gooiden mensen bloemen op de motorkap en werd er geklapt.

Bij de Bunnikside keerde de stoet weer om en verlieten de auto’s het parkeerterrein. Vanuit enkele volgauto’s met familie en vrienden van Ad werd het publiek bedankt voor hun aanwezigheid.