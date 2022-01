Industriehavenbrug aan Keulsekade in Utrecht ruim twee weken dicht voor fietsers en voetgangers

De Industriehavenbrug aan de Keulsekade in Utrecht is van maandag 17 januari tot en met vrijdag 4 februari dicht vanwege werkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen in die twee weken geen gebruikmaken van de brug.

De gemeente is in december 2021 gestart met onderhoud van de brug. Zo worden oude verflagen verwijderd en wordt een nieuwe verflaag aangebracht, zodat de brug beschermd is tegen roest en weersomstandigheden. De eerste werkzaamheden waren aan de bovenkant, namelijk aan de leuningen, de bomen en het blauwe gedeelte van de brug.

Het tweede deel van de werkzaamheden begint op 17 januari en vindt plaats aan de onderkant van de brug. Om de onderkant van de brug te kunnen schilderen, zet de gemeente de brug open. Fietsers en voetgangers kunnen dan dus niet over de brug heen. Zij worden omgeleid via de Nijverheidsweg, Cartesiusweg en de Fregatstraat.

Volgens de gemeente moeten de werkzaamheden op 4 februari klaar zijn, maar slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen.

Gemeentelijk monument

De Industriehavenbrug ligt over de verbinding tussen de Industriehaven en het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug is gebouwd in 1920 en werd aan het eind van de twintigste eeuw opgeknapt. Rond het jaar 2000 is de Industriehavenbrug aangewezen als gemeentelijk monument.