Informatie over herkomst komt niet terug op nieuwe ‘historische’ straatnaamborden in binnenstad

De gemeente Utrecht vervangt de straatnaamborden in de binnenstad door emaille borden, omdat dat bijdraagt aan de ‘historische beleving’. Het vervangen van de 1.200 borden is al in 2019 begonnen. Nu er een aantal hangen, valt op dat de teksten onder de straatnamen, met informatie over de herkomst ervan, niet meer op de borden staan. Hoe zit dat?

De gemeente besloot in 2019 om de hardblauwe aluminium borden te vervangen door donkerblauwe emaille straatnaamborden, waarop het oorspronkelijke lettertype is gebruikt. De emaille borden gaan zo’n tachtig jaar langer mee dan de aluminium borden en ze passen volgens de gemeente beter bij het historische karakter van de binnenstad. Verder zouden ze bijdragen aan de ‘historische beleving’ van het centrum.

Maar de onderteksten met informatie over de herkomst van de straatnamen verdwijnen dus. Het niet terugplaatsen van de informatie heeft volgens de gemeente praktische redenen. “Door het gebruik van de ondertekst zijn er grotere borden nodig. Deze zijn duurder”, laat de gemeente weten. De borden zonder onderteksten komen ook meer overeen met de straatnaamborden van vroeger.

Tekst loopt door onder de afbeelding

QR-codes

De Utrechtse fractie van de VVD vroeg het college in januari nog naar het belang van informatie over de herkomst van straatnamen. “Het opnemen van de herkomst van straatnamen kan bijdragen aan het zichtbaar maken van de geschiedenis”, antwoordde het college daarop. “Op een deel van de straatnaamborden in Utrecht zijn onderteksten toegepast met een korte duiding van de straatnaam. Het is niet bekend in hoeverre dergelijke teksten worden gelezen en gewaardeerd door inwoners en bewoners.”

De VVD pleitte ook voor een systeem met QR-codes bij straatnaamborden, zodat inwoners en bezoekers meer informatie kunnen krijgen over de achtergrond van de naam van de straat. Het college zag echter niks in zo’n systeem. “Het inrichten en beheren van een systeem met QR-codes en het opstellen en bijhouden van de content betekent jaarlijks terugkerende kosten waar geen middelen voor beschikbaar zijn. Daarnaast zien we praktische bezwaren, omdat een QR-code die op het bord geplaatst wordt te hoog zit om goed gescand te kunnen worden.”

