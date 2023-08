Informatiecentrum Stationsgebied Utrecht nu echt gesloten; maquettes verhuisd naar nieuwe plek

Het stationsgebied in Utrecht is nog lang niet af, maar het Informatiecentrum Stationsgebied is na 21 jaar dan toch echt officieel gesloten. De grote maquette is verplaatst naar de vijfde verdieping van het Stadskantoor, en de ruimte op de begane grond is leeg.



Sinds februari 2002 bestond het informatiecentrum Stationsgebied, later ook wel bekend onder de naam CU2030. De belangrijkste taak was het verschaffen van informatie over alle grote bouwontwikkelingen in en rond het stationsgebied van Utrecht. De afgelopen jaren zat het centrum in het Stadskantoor en daarvoor in het pand aan Vredenburg 40, ook wel bekend als het Vinkepand.

Maar nu is het doek dan toch echt gevallen. Het geld was op, en de gemeente vond geen potje om het informatiecentrum nog draaiende te houden. Ook meent het college van B&W dat een centrale informatieplek in het Stadskantoor te statisch is, en minder past in de huidige tijd.

Op de Facebookpagina van CU2030 is vandaag te lezen: “Einde van een tijdperk. Het informatiecentrum Stationsgebied is nu echt gesloten. De drie grotere maquettes kun je nog steeds bewonderen, maar vanaf nu op de vijfde verdieping van het Stadskantoor. Andere spullen zijn overgenomen door het wervenprogramma en verschillende ontwikkelaars.”