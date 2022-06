Ingangen Stationspleinstalling in Utrecht nog niet fietsvriendelijk genoeg; om beurten dicht in de zomer

De ingangen van de Stationspleinstalling krijgen na drie jaar een opknapbeurt. De werkzaamheden, die in juli en augustus gaan plaatsvinden, moeten ervoor zorgen dat de ingangen gebruiksvriendelijker worden. Daarvoor moeten de ingangen om beurten drie weken dicht.

De grootste fietsenstalling ter wereld is zo’n drie jaar geopend, maar moet hier en daar al worden aangepast. Zo startten er in mei werkzaamheden om de betonnen vloeren te herstellen. Die duren tot in augustus.

In de zomermaanden krijgen ook de ingangen aanpassingen. Op maandag 4 juli is eerst de ingang bij de Moreelsehoek aan de beurt. Die sluit tot en met zaterdag 23 juli. Van maandag 25 juli tot zaterdag 13 augustus gaat de ingang bij de Smakkelaarshoek dicht. Fietsers kunnen de stalling via de andere ingang blijven gebruiken.

Er gaan verschillende dingen veranderen bij de ingangen. Zo verdwijnt de verhoogde betonnen middenstrook. Op de fietspaden komt andere belijning, waardoor het makkelijker moet worden om te zien naar welke verdieping je gaat.

Eerder merkte een lezer van DUIC op dat de bewegwijzering bij de uitgangen van de fietsenstalling kapot was, hersteld werd en binnen de kortste keren weer kapot ging. NS en ProRail beloofden toen dat de letters zouden worden hersteld, al was het nog niet duidelijk wanneer dat ging gebeuren.

Fietspaden

Aan het eind van de zomer, vanaf eind augustus tot oktober, krijgen ook de fietspaden een nieuw uiterlijk. De witte vlakken naast de fietspaden worden grijs en van een stroever materiaal. Opstapjes in de stalling worden ook duidelijker aangegeven.