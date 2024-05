Ingrijpende werkzaamheden om knelpunt station Utrecht Centraal op te lossen

ProRail start in augustus met ingrijpende werkzaamheden bij Utrecht Centraal. Er gaat gewerkt worden aan perrons 2 en 3. Ondanks eerdere verbredingen blijft vooral perron 3 een knelpunt, zo omschrijft ProRail.

Het aantal treinreizigers blijft groeien. Sinds 2016 zijn er al verbeteringen aangebracht, zoals het verbreden van meerdere perrons. Toch blijft perron 3, langs spoor 5, op station Utrecht Centraal een knelpunt. Dit spoor speelt een cruciale rol in de verbinding tussen Arnhem/Nijmegen en Amsterdam/Schiphol, twee druk bereisde routes.

Matthijs Baurichter, projectmanager bij ProRail, vertelt: “Door de beperkte breedte van dit perron is er tijdens de spits crowdcontrol nodig om de reizigers gelijk te verdelen over het perron. De drukte vindt vooral plaats onder de stationshal, waar het perron smal is. Daarom wordt dit perron aan de kant van spoor 5 verbreed.”

Perron 3 gaat verbreed worden en perron 2 verlengd. Dat is een complexe puzel, aldus bouwmanager Erwin de Boer. “Spoor 5 moet verlegd worden, wat een verkorting van spoor 4 aan de zuidzijde tot gevolg heeft. Tegelijkertijd wordt perron 2 langs de sporen 3 en 4 aan de noordzijde uitgebreid, waardoor de functionaliteit van spoor 4 behouden blijft en spoor 3 meer ruimte krijgt voor reizigers.”

Impact treinverkeer

De werkzaamheden hebben impact op het treinverkeer. Wat precies de impact gaat zijn, is nog niet bekend. Reizigers moeten rekening houden met minder treinen en vervangend busvervoer. De werkzaamheden zijn van vrijdag 30 augustus tot maandag 9 september.