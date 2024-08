Ingrijpende werkzaamheden op station Utrecht Centraal zorgen voor ‘serieuze hinder’  

Op station Utrecht Centraal starten vandaag ‘ingrijpende werkzaamheden’. Tot en met zondag 8 september rijden er minder treinen van en naar Utrecht. Toch blijkt lang niet al het geplande werk mogelijk, tijdens de voorbereiding bleek namelijk het oorspronkelijke projectplan niet veilig uitvoerbaar binnen de geplande tijd.

Voor de forens mag het geen verrassing zijn, het kan flink druk zijn op station Utrecht Centraal. Met name op perron 3 bij spoor 5 is het enorm vol, dit is tijdens de spits een van de drukste perrons van Nederland. ProRail maakt zich langer zorgen om de situatie. Er wordt al een tijdje crowd control ingezet, maar dat is geen permanente oplossing.

Daarom is besloten om het perron te verbreden en te verlengen. Tegelijkertijd zouden bovenleidingen verlegd worden, wordt spoor 4 ingekort, worden seinen aangepast en moet er een wissel verplaatst worden. Ook staat het verlengen van het perron bij spoor 3 en 4 op de planning.

Niet haalbaar

Eigenlijk had het meeste werk de komende negen dagen moeten gebeuren, maar dat bleek niet haalbaar. ProRail schrijft daarover: “Er moet gewerkt worden terwijl station Utrecht Centraal gewoon open is en de treinen rijden. Het was niet mogelijk om veilig te werken binnen de beschikbare tijd en met het aanwezige personeel.”

Een deel van het werk wordt wel uitgevoerd, maar later zullen ook de andere werkzaamheden nog opgepakt moeten worden. Crowd control blijft daarom voorlopig nodig en het blijft druk op het perron.

Gevolgen treinverkeer

De NS waarschuwt voor serieuze hinder voor reizigers: “Tijdens de werkzaamheden moeten reizigers vooral voorbereid zijn op gewijzigde vertreksporen van hun vertrouwde trein en een zeer drukke spits op het traject Arnhem-Utrecht-Schiphol.”