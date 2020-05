Inhoudelijke behandeling zedenzaak Gökmen T. op 13 mei

De rechtbank in Utrecht zal op 13 mei de zedenzaak van Gökmen T. inhoudelijk behandelen. T. werd in maart veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein.

Gökmen T. wordt verdacht van een verkrachting in juli 2017. De zedenzaak werd in juli vorig jaar voor onbepaalde tijd aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu opnieuw aangebracht bij de rechtbank, die zich er volgende week woensdag om 15.00 uur over buigt.

Gökmen T. wil niet bij de rechtzaak aanwezig zijn en de rechtbank ziet geen reden om hem te dwingen naar de zitting te komen. Ook het slachtoffer zal er niet bij zijn.

T. werd in maart van dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, omdat hij op 18 maart 2019 vier mensen doodschoot in een tram op het 24 Oktoberplein. Hij besloot niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.