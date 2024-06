Inspectie bestempelt havo-afdeling van Leidsche Rijn College in Utrecht als ‘zeer zwak’

De havo-afdeling van het Leidsche Rijn College in Utrecht is als ‘zeer zwak’ bestempeld door de Inspectie van het Onderwijs. De school zegt geschrokken te zijn van de beoordeling en probeert inmiddels met allerlei maatregelen de kwaliteit van het onderwijs weer op niveau te krijgen.

Tussen 13 februari en 14 maart van dit jaar is de havo-afdeling van het Leidsche Rijn College onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de havo stonden onder druk, wat aanleiding gaf tot onderzoek. Het rapport dat daarover is opgesteld wordt later deze week gepubliceerd, maar de school wacht dit moment niet af en heeft de ouders woensdag alvast geïnformeerd.

“Uit het rapport blijkt onder andere dat de onderwijsresultaten op de havo-afdeling onder de norm liggen en de school onvoldoende voor passende begeleiding zorgt als er sprake is van achterstanden bij leerlingen. Ook is een deel van de lessen onvoldoende effectief en kunnen de lessen beter worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De inspectie heeft daarom de havo-afdeling van het Leidsche Rijn College het oordeel zeer zwak gegeven”, schrijft het Leidsche Rijn College in een reactie.

Wethouder Eelco Eerenberg zegt geschrokken te zijn dat de havo-afdeling van het Leidsche Rijn College op meerdere punten onder de norm scoort. “Ik ken de professionals op de school als hardwerkend, betrokken en bevlogen om het beste onderwijs aan te bieden. Tegelijkertijd moet de kwaliteit omhoog, want iedere leerling verdient in het onderwijs optimale kansen en daarvoor is goed onderwijs een voorwaarde.”

Maatregelen

De school is naar eigen zeggen direct gestart met maatregelen om de kwaliteit van de havo weer op voldoende niveau te krijgen. Met het registreren en monitoren van de resultaten van de leerlingen hoopt de school leerlingen beter te kunnen ondersteunen. Een nieuw onderwijsconcept moet de kwaliteit van onderwijs ook opschroeven. “Dit omvat een nieuwe verdeling van klassikaal onderwijs en maatwerk onderwijs, waardoor we beter kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van elke leerling”, zegt het Leidsche Rijn College.

Eerenberg is blij dat het schoolbestuur inmiddels is gestart met een verbeterplan. “Vanuit de gemeente zijn we in contact met de school en het schoolbestuur. Waar we kunnen dragen we bij aan verbeteren van de onderwijskwaliteit, zoals het aanbieden van extra begeleiding aan leerlingen, een veilig schoolklimaat en burgerschap.”