Inspectie constateert fout op fout bij commerciële coronateststraat in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende misstanden geconstateerd bij een commercieel coronatestbedrijf in Utrecht. Zo werd er niet gewerkt volgens de richtlijnen, was er geen arts die betrokken was bij het afnemen van de tests en werden positief geteste patiënten laat, onjuist of niet doorgegeven aan de GGD.

Q-COMED biedt coronatesten aan onder de naam Coronatestservice. Dit bedrijf heeft verschillende testlocaties in Nederland, waaronder één op het parkeerdek van The Wall in Utrecht.

“De inspectie zag tijdens het bezoek bij Coronatestservice een situatie die een ernstige bedreiging kan vormen voor de veiligheid van de gebruikers, de medewerkers en de zorg in het algemeen”, is te lezen in het rapport van de inspectie.

Omdat er niet werd gewerkt volgens de richtlijnen, waarin onder andere regels staan over hygiëne, bestond de kans op kruisbesmetting. Ook werden de antistoftesten niet volgens de handleiding gebruikt.

Arts

“Daarnaast was er geen arts medisch inhoudelijk betrokken bij het afnemen van de testen en het duiden van de testuitslag. Positief geteste personen werden laat, onjuist of in het geheel niet doorgegeven aan de GGD. De arts die door Coronatestservice was ingehuurd zag alleen toe op de procedures en training van de medewerkers”, aldus de inspectie.

De Utrechtse locatie van Coronatestservice heeft aan de inspectie aangegeven dat er ongeveer drie keer per week een arts aanwezig is.

Koelkast

Tijdens een bezoek van de inspectie bij de Utrechtse locatie werd ook gevraagd hoe vaak de temperatuur van de koelkast werd gemeten. Dit zou dagelijks worden gedaan.

“Op verzoek van de inspectie toonde de manager de wijze waarop de controle plaatsvond. Hij gebruikt daarbij een oorthermometer. Tijdens de getoonde werkwijze bleek de batterij ‘low’ en kon er geen meting worden gedaan.”

Handen wassen

Ook zouden de mensen die in Utrecht de tests afnamen niet na iedere patiënt hun handen hebben gewassen. Wel wisselden ze na elke test hun handschoenen. Daarnaast werd ook het werkblad niet structureel schoongemaakt. “Dit gebeurde tijdens de observatie soms wel en soms niet”, schrijft de inspectie.

Coronatestservice heeft nu twee weken de tijd om de zaken op orde te stellen. “Als Coronatestservice niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.”

Lees hier het hele rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd terug.