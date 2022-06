Inspectie Kinderopvang Utrecht sluit buitenschoolse opvang in Terwijde 

De Inspectie Kinderopvang Utrecht heeft de buitenschoolse opvang Fantaziehuis Waterwin in Terwijde gesloten. De opvang voor kinderen moest per direct dicht en blijft dat voor minimaal zeven dagen.

Over de buitenschoolse opvang (BSO) aan de Musicallaan verschenen recent al meerdere berichten over ontevreden ouders. Er zouden problemen zijn met de bezetting door personeelstekort en communicatie richting de ouders.

De inspectie heeft nu ingegrepen, er is een bevel opgelegd waardoor de BSO per direct de deuren moest sluiten. Het gaat om een tijdelijke sluiting van zeven dagen. De eigenaar krijgt gedurende die zeven dagen de tijd om een plan van aanpak te maken en zo aan te tonen hoe weer kan voldoend aan de eisen van de Wet kinderopvang. Na zeven dagen wordt er opnieuw onderzoek gedaan door de inspectie. Als niet aan de eisen wordt voldoen, wordt het bevel verlengd.

Aan de slag

Een woordvoerder van de opvang laat weten dat het een ‘lastige’ situatie is, vooral veroorzaakt door personeelstekort. “We gaan nu aan de slag om een aantal concrete stappen op papier te zetten om de situatie te verbeteren.”

Als voorbeeld noemt de woordvoerder dat het regelmatig voorkwam dat er geen ruimte was voor kinderen, en ouders daarover bericht werden via de speciale ouder-app. “Maar dan lazen de ouders dat niet op tijd en stonden de kinderen toch hier. Dan kunnen we het kind laten staan of meenemen. Maar als medewerker moet je dan weer de ouders gaan bellen en ben je dus niet met de andere kinderen bezig.” Dat zou ertoe leiden dat er meer kinderen zijn dan de bedoeling is. Een opvang voldoet daardoor niet aan de eisen, omdat de administratie niet klopt. “Op zo’n moment komt dat allemaal samen en dat zorgt natuurlijk voor onrust.” Door de hoge werkdruk op de opvang heeft de locatie ook met een hoog verzuim te maken.

De komende dagen gaat Fantaziehuis Waterwin in gesprek met ouders, andere opvanglocaties en met het team om verbeterstappen op papieren te zetten. Daarmee hopen ze over zeven dagen weer open te mogen.