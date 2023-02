Inspectie stelt thuiszorgorganisatie Good4Life in Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Good4Life onder verscherpt toezicht gesteld. De organisatie biedt thuiszorg in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Deventer. In het geval van de locatie in Utrecht spreekt de inspectie van ‘risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg’.

De inspectie bezocht Good4Life in Utrecht in november vorig jaar, nadat er in 2021 ook al inspectiebezoeken waren geweest. Volgens de inspectie doen de risico’s zich voor op het gebied van bestuur, intern toezicht en sturen op kwaliteit en veiligheid. De gegevens die Good4Life aan de inspectie heeft gegeven komen bijvoorbeeld niet overeen met andere documenten en de bestuurder van de stichting heeft geen compleet overzicht met alle cliëntinformatie, aldus de inspectie.

Op het moment dat de inspectie een bezoek bracht aan Good4Life in Utrecht was er geen interne toezichthouder aanwezig om de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de gaten te houden, terwijl dit wel verplicht is. De inspectie zegt zich tot slot zorgen te maken over ‘de wisselingen in en het contact met het bestuur bij Good4Life’. Sinds maart 2016 vertrokken er vijf bestuurders en de huidige bestuurder reageert volgens de inspectie niet op brieven.

Good4Life moet nu van de inspectie zorgen dat ze de boel op orde krijgen. Uiterlijk 25 februari moet er een compleet overzicht zijn van de cliënten en op 25 april moet de stichting voldoen aan de normen voor goede zorg. Dat is ook de datum dat Good4Life een onafhankelijke Raad van Commissarissen moet hebben, met minimaal drie leden. Mocht het nodig zijn, dan kan de inspectie verdere maatregelen nemen.