Instroom Universiteit Utrecht daalt licht; vooral afname internationale studenten

Op basis van de voorlopige instroomcijfers laat de Universiteit Utrecht (UU) weten dat het aantal nieuwe studenten aan de universiteit licht is gedaald met 1 procent. Uit deze cijfers blijkt dat er vooral minder internationale studenten zich inschrijven aan de UU, en dat alleen het aantal Nederlandse masterstudenten is gestegen.

De voorlopige instroomcijfers – tot 1 december kunnen er nog veranderingen plaatsvinden, waardoor in het eerste kwartaal van 2026 pas de definitieve cijfers bekend worden gemaakt – tonen aan dat de instroom van bachelorstudenten aan de UU is gedaald met 5 procent. Volgens de universiteit komt dit vooral doordat het aantal studenten dat direct van het VWO komt is gedaald met 8 procent en door een daling van 4 procent in de instroom van internationale bachelorstudenten.

Het totale aantal masterstudenten stijgt wel (3 procent), maar ook de instroom van internationale masterstudenten is gedaald (4 procent). Hierdoor is het totale aantal ingeschreven studenten aan de Universiteit Utrecht gedaald met 1 procent ten opzichte van het vorige studiejaar.

‘Goede balans vinden’

“Bij de UU heeft ongeveer één op de zeven studenten en één op de vijf medewerkers een internationale achtergrond”, meldt de universiteit. Hierdoor is het aantal internationale studenten gedaald met zo’n 3 procent ten opzichte van begin 2024, toen de UU aankondigde de instroom van internationale studenten te willen beperken.

Volgens de universiteit heeft het internationale deel van de gemeenschap een grote waarde, maar erkent het ook dat de groei van internationale studenten kan leiden tot knelpunten zoals toegankelijkheid, de taal en huisvesting. Wilco Hazeleger, lid van het college van bestuur van de UU, geeft aan dat Nederlandse universiteiten hier goed op moeten (blijven) letten: “Juist om de meerwaarde van internationalisering te behouden, is het belangrijk om werk te maken van de knelpunten en een goede balans te vinden in Nederland”.