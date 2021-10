Internationaal modelspoorevenement Eurospoor retour naar Jaarbeurs in Utrecht

Het internationale modelspoorevenement Eurospoor maakt na drie jaar zijn retour naar de Jaarbeurs in Utrecht. Van 29 tot en met 31 oktober kunnen modelspoorliefhebbers kijken naar vijftig modelbanen uit verschillende landen.

Eurospoor is het ‘walhalla’ voor hobbyisten en verzamelaars van modeltreinen. Twee hallen van de Utrechtse Jaarbeurs zijn eind oktober weer het decor van een groot aantal modeltreinen en -sporen. Honderden hobbyisten van verschillende nationaliteiten laten hier hun creaties zien. Ook is de modelspoormarkt terug van weggeweest.

De organisatoren besloten in 2019 om na 26 edities een jaartje over te slaan. Na een jaar rust, had de locomotief weer in gang moeten komen, maar door tussenkomst van corona bleef het startsein uit. Nu, drie jaar later, is Eurospoor dus weer terug in Utrecht.

Modellen

Behalve rondzoevende treinen, vinden bezoekers van de beurs ook onder meer rijdende auto’s, huizen met interieurs en ledverlichting, machines die graven en modelfiguren die matten kloppen. In de bijna kilometer lange rij van stands kunnen bezoekers treinen en landschappen kopen, verkopen of ruilen.

Volgens de organisatie maakte de modelspoorhobby een opleving tijdens de pandemie. Tijdens de lockdown zouden veel mensen de treintjes weer van zolder hebben gehaald.