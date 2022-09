International School Utrecht verhuist naar Papendorp totdat nieuwe locatie op Utrecht Science Park af is

De International School Utrecht (ISUtrecht) heeft samen met de gemeente Utrecht een nieuwe tijdelijke locatie gevonden naast de Marinus van Tyruslaan in Papendorp. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt het tijdelijke schoolgebouw in gebruik genomen, totdat de definitieve locatie op Utrecht Science Park af is.

ISUtrecht is een school voor kinderen van internationaal werkende ouders. Gemiddeld zijn zij drie jaar in Nederland en in die tijd krijgen de kinderen op ISUtrecht onderwijs. Het curriculum is in het Engels en overal ter wereld hetzelfde. De kinderen kunnen daardoor van land en school wisselen zonder dat ze een achterstand oplopen. Daarnaast zijn er lessen voor Nederlandse kinderen die terugkomen uit of juist vertrekken naar het buitenland.

De internationale school begon in 2012 aan de Noteboomlaan en zit nu tijdelijk in een gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk. In de loop der jaren werden daar meerdere schoolgebouwen in gebruik genomen. De school groeit echter flink, doordat er meer kenniswerkers naar Utrecht komen.

Nieuwbouw

In 2018 besloot het college van B&W na overleg met ISUtrecht en de Universiteit Utrecht dat het Utrecht Science Park de beste locatie is voor nieuwbouw van ISUtrecht. De bouw van die locatie liep echter vertraging op en daarom werd gekeken naar een nieuwe tijdelijke locatie. In februari boden bezorgde ouders nog een petitie aan aan de Utrechtse gemeenteraad, omdat ze duidelijk wilden over de tijdelijke locatie. Ze vonden onder meer dat de gemeente heel lang deed over het vinden van een plek.

Die tijdelijke locatie is er dus nu: alle 1.200 leerlingen van de school krijgen straks les op één locatie, in Papendorp. De gemeente bekostigt ISUtrecht zoals ze dat ook met regulieren Utrechtse scholen doet. De kosten voor de tijdelijke huisvesting worden betaald door de gemeente en schoolbesturen.

Goed bereikbaar

De tijdelijke locatie is dicht bij de brug naar Leidsche Rijn en goed te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer. “We zijn blij dat we op korte termijn een plek kunnen realiseren voor deze bijzondere school”, zegt wethouder Eelco Eerenberg over de aanstaande verhuizing. “De school bestaat inmiddels 10 jaar en is van grote waarde voor het internationale vestigingsklimaat in de stad. Het is belangrijk voor de school en de leerlingen dat het onderwijs in één schoolgebouw is geconcentreerd en we werken hard aan de realisatie van de nieuwbouwlocatie.”

Anko van Hoepen, bestuurder SPO Utrecht: “We willen in Utrecht aantrekkelijk zijn voor internationaal talent. Met de International School Utrecht hebben we op dat vlak de doorslaggevende succesfactor in handen. Utrecht is een internationale stad met internationale bedrijven. We moeten ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en dus een passende plek hebben.” Jeroen Kreijkamp, bestuurder NUOVO Scholen, vult aan: “Tien jaar geleden stond ik mede aan de basis van ISUtrecht. Mooi om te zien dat de toekomst van deze school met de komst van de tussenstap op Papendorp nu goed is geborgd.”