Internetcafé aan de Croeselaan moet een jaar dicht vanwege illegaal gokken

Het pand aan de Croeselaan 182 gaat voor een jaar op slot. Dat heeft de gemeente Utrecht bepaald na een inval van de politie vorige week. In het internetcafé werd illegaal gegokt.

De politie en medewerkers van de gemeente vielen vorige week internetcafé Multi-Play binnen voor een controle. Rond het hoekpand aan de Croeselaan zou al langer sprake zijn van overlast.

Er werden grote contante geldbedragen gevonden en er werd geconstateerd dat er illegaal gegokt werd. Hoeveel geld er precies is aangetroffen is niet bekendgemaakt. Burgemeester Sharon Dijksma heeft na de inval besloten dat het gebouw voor een jaar gesloten moet blijven.

