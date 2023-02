Invoeren betaald parkeren in heel Utrecht moet twaalf jaar gaan duren

Het invoeren van betaald parkeren in heel Utrecht moet ongeveer twaalf jaar gaan duren. Dat laat de gemeente Utrecht weten in een reactie op het voorstel van Mahmut Sungur van DENK, waarin hij juist oproept om niet over te gaan tot betaald parkeren in de hele gemeente.

Betaald parkeren in de hele gemeente Utrecht, ook in gebieden als Haarzuilens, polder Rijnenburg en Overvecht. Als het aan het college van B&W ligt moet iedereen eraan geloven. De ruimte in Utrecht is schaars en geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in beslag, daarom zou het logisch zijn dat de gebruikers er ook voor gaan betalen. Sowieso ziet het college graag dat er minder auto’s komen. Door het invoeren van betaald parkeren in de hele stad moet het autogebruik ontmoedigd worden en de ruimte rechtvaardiger verdeeld worden.

De gemeente werkt op dit moment het plan verder uit. Vanaf de tweede helft van 2023 moet stapsgewijs de hele stad eraan gaan geloven. Niet iedereen is het daar echter mee eens. Een motie om het plan een halt te roepen kon in december echter niet op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.

Voorstel

Raadslid Mahmut Sungur van DENK liet het er niet bij zitten en kwam met het voorstel ‘Niet versneld betaald parkeren in de hele stad Utrecht (pdf)’. In het voorstel uit hij zijn zorgen omdat hij meent dat het invoeren van betaald parkeren juist net de mensen treft die het al niet heel breed hebben. “In delen van de stad waar nu nog geen betaald parkeren is, wonen ook inwoners met een kleine beurs. Het invoeren van betaald parkeren en daarmee de kosten voor een parkeervergunning zal voor deze bewoners een relatief grote aanslag zijn op hun maandelijkse budget.”

Het DENK-raadslid haalt ook andere punten aan, zo zou betaald parkeren leiden tot meer eenzaamheid (een bezoekje wordt duurder door betaald parkeren) en meer ongelijkheid (in wijken met meer welvaart hebben mensen vaker een eigen parkeerplek, wijken met veel sociale huurwoningen hebben dat soort voorzieningen niet). Ook zou het nadelig zijn voor winkeliers en sommige werknemers met cruciale beroepen die afhankelijk zijn van auto’s.

Reactie college

Het college laat in een reactie weten bepaalde argumenten van Sungur te snappen, maar blijft voorstander van het invoeren van betaald parkeren in de hele stad. Wel wordt er nagedacht over een tegemoetkoming in de parkeerkosten voor de laagste inkomens. Betaald parkeren zou ook niet in alle wijken de hele dag van kracht zijn, dus kunnen bezoekers en ook mantelzorgers buiten die tijden nog gratis parkeren.

Al met al gaat het college door met het plan. “Het uitgangspunt blijft dat in de hele stad betaald parkeren komt. In de volgorde waarin we betaald parkeren invoeren in de stad, gaan we meenemen in hoeverre alternatieven voor de auto (overdag) op orde zijn.” Al met al verwacht het college dat het in totaal twaalf jaar gaat duren. Overigens moet de gemeenteraad ook nog stemmen over de plannen.