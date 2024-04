Inwoners kunnen via een enquête meedenken over de woningbouw in Utrecht

De gemeente werkt aan een nieuw woonplan voor Utrecht. Wethouder Dennis de Vries ging woensdag daarom de straat op om aan Utrechter te vragen mee te denken over dit plan.



De wethouder vindt dat Utrechters moeten kunnen meedenken over het plan van de gemeente rondom het thema wonen. Hij ging woensdag daarom de straat op om inwoners van de stad een enquête in te laten vullen waarin zij hun ervaringen kunnen delen.



“We willen een plan waar Utrechters zich in herkennen, met oplossingen voor problemen waar zij op woongebied tegenaan lopen.” De input van de inwoner is daarvoor essentieel volgens de wethouder. ”We roepen iedereen op om mee te denken en de enquête op onze website in te vullen.”

Wooncrisis

Met de huidige woningtekorten en -prijzen staat de woningmarkt onder spanning. De Vries: “In Utrecht zetten we in op de overgang van woningmarkt naar volkshuisvesting, waarin we meer kunnen sturen op één van onze belangrijkste ambities: een fijne, betaalbare woonplek voor iedereen. Vanuit deze ambitie werken we het komende jaar aan een nieuw plan voor wonen in Utrecht.”

De input van de inwoner is de eerste fase op weg naar het nieuwe woonplan. De antwoorden uit de enquêtes helpen de gemeente richting te geven en de belangrijkste struikelblokken te identificeren. In de tweede helft van 2024 start een vervolg participatietraject op basis van de uitkomst van de eerste fase. De gemeente besluit in 2025 over het nieuwe plan.