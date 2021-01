Inwoners Leidsche Rijn kunnen vanaf nu deelauto’s MyWheels huren via Gaiyo

Inwoners van Leidsche Rijn kunnen vanaf maandag de deelauto’s van MyWheels reserveren, gebruiken en betalen met de vervoersapp Gaiyo.

De app Gaiyo werd vorig jaar gelanceerd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De app geeft een overzicht van alle beschikbare reismogelijkheden en combinaties, inclusief vertrek- en aankomsttijden, reistijd en kosten. In de app waren al deelauto’s van GreenWheels te vinden, maar vanaf nu kunnen dus ook auto’s van MyWheels worden geboekt.

Steven Hendriks, projectleider Gaiyo: “Het openbaar vervoer is voor velen momenteel geen optie en we denken dat individueel vervoer in de vorm van een deelauto een mooie oplossing is voor deze groep mensen om toch veilig en gemakkelijk te reizen.”

Ter introductie krijgen alle gebruikers in Leidsche Rijn 25 procent korting op hun totale ritprijs. Na deze introductie in Leidsche Rijn kunnen alle Gaiyo gebruikers in Nederland de auto’s van MyWheels gebruiken.