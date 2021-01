Inzameldagen voor tienduizenden kerstbomen weer begonnen

De start van het nieuwe jaar betekent voor de meeste Utrechters ook dat de kerstboom weer de deur uitgaat. Zij kunnen de bomen van 4 tot en met 29 januari naar één van de inzamelpunten in de stad brengen, of op de aangewezen momenten aan de weg leggen. Het gaat in Utrecht om meer dan 40.000 kerstbomen.



Verdeeld over de stad zijn er 40 inzamelpunten voor de oude kerstbomen te vinden. De inzamelpunten zijn herkenbaar aan een groot spandoek met daarop: ‘Kerstboom inzamelpunt’.

Een andere mogelijkheid is om de kerstboom aan de weg te leggen. Die komt de gemeente huis-aan-huis ophalen. Dat gebeurt tussen 4 en 15 januari. Op welke dagen de bomen worden opgehaald in de wijk, is te vinden via de website AfvalWijzer of via de gelijknamige app.

De gemeente zegt de opgehaalde kerstbomen te verwerken tot compost. Ook wijst de gemeente op duurzame manieren om met oude kerstbomen om te gaan. Dit jaar waren er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om een kerstboom te adopteren. Die kunnen na de feestdagen weer terug in de grond, om op krachten te komen voor de volgende kerst.