Inzamelen tienduizenden kerstbomen begonnen

Nu de feestdagen voorbij zijn gaan de kerstbomen weer massaal de deur uit. Vanaf vandaag worden er zo’n 40 verzamelpunten geopend waar Utrechters hun boom kunnen dumpen. Vorig jaar werden er 50.000 bomen opgehaald.

Bewoners kunnen hun kerstboom van 2 tot en met 31 januari brengen naar een van de inzamelpunten. De plekken zijn te herkennen aan spandoeken met de tekst ‘Kerstboom inzamelpunt’.

Kerstbomen worden ook huis-aan-huis opgehaald in de weken van 6 en 13 januari. Via de Afvalwijzer kunnen bewoners zien op welke dag de bomen in hun straat worden opgehaald.

De apart ingezamelde kerstbomen worden verwerkt tot compost dat goed werkt als bodembedekker. Ook dit jaar is de verwachting dat er tegen de 50.000 bomen worden opgehaald.