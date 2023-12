Inzamelingsactie voor ALS-patiënt Igor uit Utrecht

Met een benefiettoernooi deze zaterdag in Utrecht wordt er geld ingezameld voor de Utrechtse Igor Pletsers. Hij is ALS-patiënt en heeft een aangepaste bus nodig. Igor staat op het punt zijn speciaal aangepaste bus te verliezen omdat deze te duur wordt.

Bij ALS vallen je spieren één voor één uit, totdat je gevangen zit in je eigen lichaam, met de dood als gevolg. Daarom is geld voor onderzoek naar een medicijn heel hard nodig. De tijd die iemand nog heeft met dierbaren is kostbaar. De juiste hulpmiddelen zorgen voor meer bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven.

Daarom wordt er geld ingezameld voor de speciale bus van Igor, en tegelijkertijd wordt er aandacht gevraagd voor 3FM Serious Request 2023. Er is recent een GoFundMe-actie gestart “Scoren voor Igor” zodat Igor zijn speciaal aangepaste bus kan behouden die 6.000 euro lease per jaar kost.

Igors oude voetbalteam organiseert op 16 december een voetbalcompetitie, het “Igor Pletsers Bonte Benefiettoernooi” in de sporthal Zuilen met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland.