Inzamelingsactie voor getroffen Juwelier Punte na zware plofkraak

Vrienden van eigenaar Ruud Reijers van de Utrechtse Juwelier Punte zijn een crowdfunding begonnen om te helpen met alle schade die is ontstaan na een zware plofkraak. Meerdere woningen en winkels liepen schade op door de explosie waarmee inbrekers binnenkwamen bij de juwelier.

Al meer dan zestig jaar zit Juwelier Punte in de Choorstraat in de binnenstad. Een echte Utrechtse winkel, waar criminelen ook wel vaker hebben toegeslagen. De plofkraak die in de nacht van 4 op 5 maart plaatsvond had grote gevolgen. Zowel het pand als het interieur van de juwelier raakte zwaar beschadigd. Door de enorme klap was er ook schade aan naastgelegen winkels en woningen.

Vrienden van Ruud Reijers zijn nu een crowdfunding begonnen om de ondernemer te helpen. De teller staat ondertussen op ruim 2.400 euro. Het eerste streefbedrag is 10.000 euro.

De politie die de plofkraak zag gebeuren via cameratoezicht was snel ter plaatse en kon na een korte zoektocht al gauw twee verdachten aanhouden. Twee jongemannen van 17 en 18 jaar oud.