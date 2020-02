Inzittende tram mag niet alle beelden van aanslag zien van rechter

De inzittende van de tram op 18 maart tijdens de aanslag mag geen extra camerabeelden bekijken. De passagier spande een kort geding aan, omdat het Openbaar Ministerie (OM) niet alle beelden zou willen overhandigen, maar de rechter heeft zijn verzoek afgewezen.

De passagier van de tram op 18 maart wilde alle beelden zien van de tramaanslag, omdat hij wil laten zien wat er volgens hem precies gebeurde. De man herinnert zich dat de tramschutter zijn pistool op hem richtte en de trekker meerdere keren overhaalde, maar dat het wapen weigerde. Dat is niet terug te zien op de beelden die hij tot nu toe heeft gezien.

Hij wilde alle beelden uit de tram zien om zelf te kunnen vaststellen of er bewijs is om de verdachte van de aanslag te vervolgen voor poging tot moord of doodslag op hem.

Strafeis

De strafeis tegen Gokmen T. is onder meer dat hij deze passagier zou hebben bedreigd met een terroristisch misdrijf, maar de man zelf stelt dat het gaat om poging tot moord. Hij zou naast erkenning ook een schadevergoeding kunnen eisen.

Het slachtoffer wilde ook inzage in de beelden om de aanslag te verwerken. Hij heeft beelden waarop hij zelf van seconde tot seconde te zien is, kunnen bekijken en er werd aangeboden om alle beelden in het deel van de tram waar hij aanwezig was te tonen. Hij wil echter ook inzage in de beelden vanuit het deel van de tram waar hij niet is geweest, maar de rechter zegt dat hij daar ‘in redelijkheid geen belang bij’ heeft.