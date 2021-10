Iris, Silke en Carlie gingen drie uur op een doos staan om aandacht te vragen voor mentale gezondheid

Ervaringsdeskundigen, mensen die werkzaam zijn in de ggz en sympathisanten gingen zaterdagmiddag op het Utrecht Science Park drie uur lang op een doos staan. Zij wilden met de actie, Last Man Standing genaamd, onder meer aandacht vragen voor de psychische gezondheid van jongeren.

Er deden in Utrecht ongeveer veertig mensen mee met de actie. “Het zijn allemaal verschillende mensen, met verschillende motieven”, zegt Mariëlle van den Berg van MIND, de organisator van het evenement. “Sommigen zijn werkzaam in de sector. De meesten hebben echter zelf ervaring met de ggz of hebben mensen in hun directe omgeving die er ervaring mee hebben.”

Dat geldt bijvoorbeeld voor Iris (20). Haar broer heeft in 2019 zelfmoord gepleegd omdat hij, vanwege zijn complexe problematiek, niet goed werd geholpen met zijn psychische klachten. “De dood van mijn broer heeft zo’n grote impact op mij gehad dat ik nu zelf ook hulp nodig heb. Ik zie dan ook wat er bij hem fout is gegaan. Naast het wegwerken van de lange wachtlijsten moet er ook iets gebeuren zodat mensen met hele complexe problemen beter geholpen worden.”

400 deelnemers

Het is dit jaar de vijfde keer dat Last Man Standing wordt georganiseerd en de eerste keer dat het in Utrecht plaatsvindt. Daarnaast gingen er ook mensen in Amsterdam, Nijmegen en Groningen op dozen staan. In totaal deden zo’n 400 personen mee aan de actie. Dit jaar was er extra aandacht voor jongeren met mentale problemen.

“Zo’n 1 op de 4 jongeren worstelt met klachten. Het is heel belangrijk om deze personen vroeg te bereiken, waardoor ze bijvoorbeeld weten waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom moeten we zorgen dat het bespreekbaar wordt onder jongeren”, aldus Van den Berg.

Taboe

Silke (19) kent dit probleem. “Het is nog steeds een taboe onder jongeren, terwijl het heel naar is om in je eentje te struggelen. Ik weet daar alles van.” Silke wil daarnaast ook aandacht vragen voor de lange wachtlijsten. “Veel mensen die hulp nodig hebben krijgen het namelijk te laat.”

Daar kan Carlie (27) over meepraten. “Ik heb veel mensen verloren omdat zij te laat werden geholpen of omdat hun problematiek te complex was. Ik loop zelf ook in de psychiatrie en er moet echt iets veranderen.”

Regen

Last Man Standing zou eigenlijk in de zomer plaatsvinden, maar toen kon het niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Vanwege de regen stonden de deelnemers in Utrecht onder een afdak. Carlie had het koud, Iris was bang dat haar voeten gingen slapen en Silke voelde het in haar knieën. Desalniettemin hielden zij, evenals de andere deelnemers, het vol om drie uur op de doos te blijven staan.

Met de actie wordt ook geld opgehaald. Tot nu toe staat de teller op ruim 95.000 euro. Doneren kan via de website van MIND.