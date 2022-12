Is dit het einde van Sigarenmagazijn In ’t Vosje aan de Nobelstraat in Utrecht?

De eigenaar van Sigarenmagazijn In ’t Vosje houdt ermee op, het pand op Nobelstraat 141 staat te huur. Sinds mensenheugenis zit hier een sigarenwinkel gevestigd. Daar komt nu mogelijk een einde aan.

Het behouden van de tabaks- en cadeauwinkel is niet rendabel genoeg meer, laat de huidige eigenaar weten. “Ik zit hier sinds 1 maart 2020 en wat volgde was één grote achtbaan.” Financieel gezien is de winkel na de coronapandemie niet meer te redden.

Wel heeft hij geprobeerd om het sigarenmagazijn te behouden. “Ik heb met meerdere mensen gesproken, maar daar is niets van gekomen. Helaas lijkt het erop dat In ’t Vosje gaat ophouden te bestaan. Tenzij er nu iemand komt die het wil overnemen.”

Volgens verschillende bronnen zit op deze plek ‘sinds mensenheugenis’ een sigarenmagazijn gevestigd, al heeft het pand ook andere functies gehad.