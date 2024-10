Té extrovert, arrogant of gewoon geen klik hebben. Het kunnen zomaar redenen zijn om tijdens het hospiteren naast een kamer te grijpen. Het hospiteersysteem is een veelbesproken onderwerp onder Utrechtse studenten, sinds de grootste studentenhuisvester van de stad recent besloot het af te schaffen in alle nieuwe complexen. De meningen over het nieuwe SSH-systeem, waarin kamers worden toegewezen op basis van inschrijfduur in plaats van hospiteren, zijn kritisch. Is hospiteren een onmisbaar onderdeel van het studentenleven, of leidt het juist tot uitsluiting? Wij spreken erover met Utrechtse studenten.

Ze woont in een hecht huis en dat komt vooral omdat ze hospiteeravonden houden. Carolien (24) vindt daarom dat dit systeem behouden moet blijven. “Het gaat wel om een persoon waar je vier tot vijf jaar mee gaat wonen. Ik snap dat het frustrerend is als je vaak moet hospiteren en niet aan een kamer komt, maar ik denk dat het probleem eerder ligt bij het feit dat er niet genoeg kamers zijn in Utrecht.”

Hospiteren houdt in dat potentiële huurders worden uitgenodigd om kennis te maken met de huidige bewoners van een studentenhuis of gedeelde woning. Tijdens een hospiteeravond kunnen meerdere kandidaten tegelijkertijd komen. De huidige bewoners kiezen dan de persoon die het beste in de groep past als nieuwe huisgenoot. In de bestaande woningen van SSH mogen bewoners nog steeds zelf een nieuwe huisgenoot kiezen via het hospiteersysteem. Maar in de nieuwbouwcomplexen komen de hospiteeravonden te vervallen. Studenten die zich voor die kamers inschrijven worden op een wachtlijst geplaatst. Wie het langste ingeschreven staat, heeft de eerste keus.

Ook Mel (26) heeft een goede band met diens huisgenoten en ziet de hospiteeravond als een belangrijke reden daarvoor. “Tijdens hospiteren ga je toch op zoek naar mensen met dezelfde normen en waarden. We hebben eerder iemand gehad die geplaatst werd, maar minder goed bij ons paste. Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk, want een ander persoon die geplaatst werd, sloot heel goed aan bij ons. Maar de kans dat je een huisgenoot vindt met wie het klikt, is groter wanneer je wel een hospiteeravond organiseert.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Een vorm van uitsluiting

Toch moet het systeem eerlijker. Dat zegt Joris van Eijck, woordvoerder van de SSH. “We willen de kansengelijkheid vergroten onder woningzoekenden. We hebben gehoord, gemerkt en gevoeld dat dit systeem niet voor iedereen werkt, terwijl we er wel voor iedereen willen zijn.” Volgens de SSH zorgt het huidige systeem ervoor dat bepaalde groepen, zoals mensen met een biculturele achtergrond of een fysieke beperking, vaker worden uitgesloten en daardoor moeilijker aan een kamer komen.

De studentenhuisvester liet daarom een onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Rigo. Opvallend genoeg concludeerde Rigo dat er ‘geen aanleiding, laat staan bewijs is, dat het systeem van hospiteren tot uitsluiting leidt.’ De respondenten vonden hospiteren over het algemeen niet leuk, maar wel nuttig.

Sjoerd (28), lid van het Woonbestuur Stadspanden SSH, begrijpt niets van het besluit van de studentenhuisvester. “Een paar jaar geleden bereikte het bericht over dit plan het woonbestuur. Uit gesprekken met studenten kwam toen naar voren dat dit niet wenselijk was. Dat hebben we doorgegeven aan de SSH. Nu de maatregel toch doorgevoerd is, passeren ze de wensen van de bewoners. Dan ben je in wezen heel elitair bezig. Het is idealistisch en naïef.” Uit het onderzoek van Rigo bleek dat een derde van de SSH-bewoners vindt dat hospiteren kansenongelijkheid kan veroorzaken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Uitsluiting

Wethouder Dennis de Vries verdedigt daarentegen de afschaffing van hospiteren in de nieuwbouw. “Hospiteren is hoe je het ook went of keert een vorm van uitsluiting. Dat is niet meer van deze tijd. Wij staan voor een inclusieve samenleving en staan daarom volledig achter deze regeling. Waar beter dan bij studentenkamers om daarmee te beginnen.” De Vries deed deze uitspraak vorige week tijdens een debat, nadat een deel van de gemeenteraad zijn zorgen uitte over de sociale veiligheid van studenten in reactie op de nieuwe maatregel van SSH.

“De essentie van samenleven met elkaar en groeien met elkaar is conflicten aangaan met elkaar. Daar is onze samenleving niet meer aan gewend die zo gericht is op het individu, maar daar is wat op nodig. De oplossing is niet hospiteren voortzetten, daar worden juist heel veel mensen door buitengesloten”, vervolgt de wethouder.

Lachwekkend, vindt Sjoerd de mening van De Vries. “Het is geen picknick. Je bent de hele tijd samen, dus de manier van leven moet wel samengaan.” Volgens hem wordt het systeem er ook niet eerlijker op. “Het is niet zo dat hierdoor meer mensen een kamer krijgen. Het enige verschil dat je maakt is dat je groepen bij elkaar zet die misschien niet bij elkaar passen. Waarom is dat eerlijker?” vraagt hij zich zichtbaar geïrriteerd af.

Gun iedereen een band met hun huisgenoten

Volgens het onderzoek van Rigo biedt hospiteren studenten de kans zichzelf te presenteren, maar ook om het huis te leren kennen en te beoordelen of zij daarbij passen. Dat vindt ook Carolien. “We hebben weleens mensen gehad die tijdens een hospiteeravond hebben aangegeven dat het niet klikte van hun kant. Het voordeel van een hospiteeravond is juist dat beide partijen kunnen beslissen of het een goede match is.” Mel maakt zich ook zorgen over het plaatsen van bewoners zonder die klik. “Eenzaamheid is een groot probleem onder studenten, en ik denk niet dat het helpt als je in een huis woont waar je geen klik hebt met de andere bewoners.”

Volgens Mel is het inderdaad zo dat onzekere mensen minder snel gekozen worden. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn volgens die. “Ik was zelf ook een van die onzekere mensen, dus ik weet hoe het voelt om vaak niet gekozen te worden. Het is moeilijk, dat geef ik toe. Maar door het proces te ondergaan en jezelf af en toe bloot te stellen, merk je dat het geen zin heeft om je zo onzeker op te stellen. Het helpt juist om je zelfverzekerder op te stellen bij een volgende hospiteeravond. Het is niet het leukste proces, maar je moet beseffen dat het geen persoonlijke aanval is.”

Daar sluit ook Sjoerd zich bij aan. Hij heeft ook wat aan het hospiteren gehad. “De eerste keer dat je gaat hospiteren is spannend, maar later wen je eraan en wordt het steeds minder spannend. Het lijkt in zekere zin op solliciteren, dus toen ik ging werken, had ik veel aan deze ervaringen.”

Desondanks begrijpen de studenten dat het vervelend is om vaak afgewezen te worden. “Je stopt er energie in, en stelt je open voor andere mensen”, zegt Mel. “Maar ik gun het iedereen die op kamers gaat een band met hun huisgenoten te krijgen, of in ieder geval om dat te proberen.”