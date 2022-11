Is tuinieren en koken voor gedetineerden de toekomst van de gevangeniswereld?

Mensen in de gevangenis leren tuinieren en koken, met het idee dat zij in de toekomst mogelijk duurzaam en zelfvoorzienend kunnen leven. In Noorwegen gebeurt dat al, in Nederland nog niet. De Utrechtse meiden van Stichting Plantje voor Morgen vinden dat het anders kan en willen de gevangenis groener maken.

“Ons hoofddoel is om de detentiewereld te vergroenen”, vertelt Elaine van Helvoort van Plantje voor Morgen. “Groen maakt gezond, denken wij, en volgens verschillende onderzoeken is dat ook echt zo. Als doelgroep hebben wij de gedetineerden zelf.

We zijn ons in hun leven gaan verdiepen: hoe ziet hun dag eruit en hoe kunnen we die verbeteren? Door die groener en duurzamer te maken. We hebben dat getest met een pilot in een detentiecentrum in Zwolle door duurzame kook- en tuinierworkshops te geven.”

Workshop

Het ging om een programma van zes weken lang in een vrouwengevangenis. “De medewerkers daar hebben een groep vrouwen geselecteerd die mochten meedoen aan het programma, want deze gedetineerden zijn toch aan regels gebonden. Met dit programma mochten ze vaker naar buiten, om voor de planten te zorgen, en kregen ze één keer in de week ook een vrije middag om een kookworkshop te volgen. Een tuinman die al in dit detentiecentrum werkte, heeft de deelnemers mee de tuin ingenomen voor een tuinierworkshop. Die heeft de deelnemers laten zien hoe dat gaat, een plantje laten groeien? Daarnaast kregen de deelnemers duurzame kookworkshops, met vegetarische en veganistische ingrediënten. Een van de laatste workshops ging over het koken met zelfverbouwde groenten en kruiden.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Zwarte bakken

Het doel van de workshops is om gevangenissen duurzaam en zelfvoorzienend te maken, of in ieder geval om daar naartoe te werken. Een van de redenen daarvoor is de kwaliteit van de maaltijden die veel gedetineerden nu krijgen, legt Elaine uit.

“De ‘zwarte bakken’ worden die maaltijden genoemd; een soort van magnetronmaaltijden die vaak al lang ingevroren zijn geweest en daardoor helemaal waterig. Dat er een groep vrouwen voor de hele afdeling komt koken met verse groenten en kruiden, is wel bijzonder. Daar zijn de andere vrouwen hen heel dankbaar voor.”

Bastøy

Plantje voor Morgen werkt samen met Nederland Maakt Impact. Deze organisatie had een actie opgezet met de vraag aan anderen om met een plan te komen binnen het thema ‘vrede en recht’. Daar is Plantje voor Morgen op ingegaan.

“Wij zijn toen met dit idee gekomen, geïnspireerd op het Noorse Bastøy, een groen en zelfvoorzienend eiland voor gedetineerden. Ze vonden het een heel gaaf idee, waar nog niet echt iets mee gedaan werd in Nederland. Wij zijn ons toen verder gaan verdiepen. Hoe leven die mensen nou en hoe zit dat gevangenissysteem in elkaar? Wijzelf zitten meer in de duurzaamheid, als leden van de Nationale Jeugdraad. We studeren duurzaamheid, communicatie en innovatie. Toch heeft dit project ons wel getriggerd om meer over de detentiewereld te weten te komen.”

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.