Is Utrecht te streng voor zijn straatmuzikanten? De politiek vraagt om opheldering

Straatartiesten in Utrecht hebben te maken met strenge regels. In andere steden, zoals Amersfoort, Rotterdam en Nijmegen, zijn deze regels soepeler en hebben de straatartiesten meer vrijheid. Een aantal lokale fracties vraagt het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) om opheldering.
Als straatmuzikant in Utrecht mag je niet overal spelen. Je mag maximaal 15 minuten op één plek staan, waarbij een volgende plek minimaal 100 meter verderop moet liggen. Daarnaast mag deze nieuwe plek niet op hetzelfde plein of in hetzelfde park zijn en mag de muzikant er in de afgelopen twee uur niet eerder hebben gestaan. Ook het gebruik van versterking voor apparatuur en instrumenten is verboden.
GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA en LINK vragen het college of het ook van mening is dat straatartiesten een toegevoegde waarde voor de stad zijn en of het in ziet dat de regels hiervoor in Utrecht veel strenger zijn dan die in de meeste andere steden.
Korte speeltijd
Om een van deze regels in vergelijking te trekken met andere steden: in bijvoorbeeld Amersfoort en Nijmegen mag een straatmuzikant maximaal 30 minuten optreden, wat twee keer zo lang is als in Utrecht.
“Vijftien minuten maximaal spelen is heel erg kort. Als je net opgestart bent en het publiek blijft staan, dan moet je eigenlijk alweer afronden”, aldus de partijen. “Waarom is het in Utrecht zo kort? En zou het mogelijk zijn deze tijd te verlengen naar 30 minuten?”
Versterking
Daarnaast zijn de partijen van mening dat onversterkt spelen bijna onmogelijk is. “Zeker voor zang in de open lucht is dit problematisch”, aldus de partijen. Ze geven het voorbeeld van het voordragen van gedichten, waar volgens hen zeker versterking voor nodig is.
“Wij begrijpen dat overlast moet worden voorkomen, maar lichte versterking kan de kwaliteit van de muziek zeer ten goede komen.” De partijen dragen het idee van een decibelmeter-app aan, die iedereen op zijn of haar telefoon kan installeren. “Zou het mogelijk zijn lichte versterking toe te staan en als regel bijvoorbeeld een max aantal decibellen te hanteren?”
Petitie
Eerder dit jaar, op 29 januari, is er vanuit RAUM een petitie over hetzelfde onderwerp aangeboden aan cultuurwethouder Eva Oosters. De petitie pleitte voor versoepeling van de regels, waaronder het creëren van meer toegankelijke speelplekken, en werd gesteund door meer dan veertig organisaties. Tot dusver is er geen duidelijkheid over wat er vervolgens met deze petitie is gedaan. De partijen vragen hier duidelijkheid over aan het college van B&W. De antwoorden hiervan moeten nog volgen.
Als je winkelier bent en je de hele tijd dezelfde muziek hoort wordt je er misselijk van. Ga maar aan de winkeliers vrgen geacht college. Het laat weer zien dat het college/raad/bestuurders nooit in de stad komen. 15 min? bestaat niet. 30 min? bestaat niet. Controlle hierop? bestaat niet. Hoe ik dat weet? ben winkelier. Nogmaals geacht bestuur: loop door de stad, ga zitten in de buurt van de muzikant en wacht tot ie weggaat. Geen tijd voor zeker? En ook niet voor de overlast van de zitters/liggers/hurkers met een bekertje voor de winkel. Hoe lang mag die er zitten?
Wie herinnert zich nog Cochius, die hele dagen op zijn vaste bankje aan de Oudegracht fluit speelde? En Dirk met zijn banjo op de Stationstraverse tegenover de notenbar….
Een verrijking voor de stad die straatmuzikanten
In plaats van dit geneuzel, zou ik liever zien dat Utrechtse politieke partijen zich druk maken om het enorme tekort aan huizen en studentenkamers, of het dreigende begrotingstekort.
Fijn dat er voorstellen liggen om er iets aan te doen. De tijd is veel te kort in vergelijking met andere steden en de eegel over versterkt of niet is veel te rigide. Een decibel grens lijkt me handiger gaat om overlast in de perken te houden. Er zijn voldoende decobelmeters voor de handhavers op de markt.
Als binnenstadbewoner kan ik u verzekeren dat hier momenteel nul op gehandhaafd wordt, dus versoepeling zal weinig verschil maken, maar ik zit er alsnog niet op te wachten. Zat over het algemeen buitenlandse ‘artiesten’ die zonder enige wroeging dezelfde vier ‘nummers’ anderhalf uur lang nonstop achter elkaar spelen. Als je iets leest of kijkt en in de zomer je raam open hebt zit je dan met de gebakken peren. Als het te lang duurt of te hard is vraag ik zelf of ze ajb willen vertrekken. Handhaving heb ik daar nog nooit op zien letten, laat staan handhaven. Zoals links natuurlijk vrijwel nergens op handhaaft.
Wellicht kunnen de ‘muzikanten’ onder het raam van de raadsleden gaan spelen? Lijkt mij het beste voor iedereen.
Wat een geneuzel in de kantlijn weer.
De kwaliteit van die streetbuskers is shit en de handhaving is ook niet bestaand.
Er zijn echte en veel grotere problemen waar de raad zich mee bezig moet houden om tot een oplossing te komen.
We kiezen die raadsleden om de stad te besturen, we betalen ook nog die raadsleden om dat te doen.
De belastingbetaler betaald voor goed bestuur, niet voor wanbestuur. Als belastingbetalende kiezers die de bestuurlijke salarissen betalen is het ons recht om kwaliteit van raadsleden te eisen. Laten we dat komende maart maar eens gaan doen, goed bestuur eisen en de faalhazen wegsturen, want dat is ons democratisch recht.
@ Pol
Cochius heeft zelfs nog een LP gemaakt!
Een straatmuzikant mag geen muziek maken en wordt weggestuurd, maar bedelaars worden gewoon met rust gelaten… Onbegrijpelijk beleid.
Vroeguh kon men spelen zoveel men wilde (idd Cochius en het orgel) maar als je die als winkelier voor je deur had staan (of als bewoner onder je raam) werd je erg knettergek van. Daarom is er een tijdslimiet en geluidslimiet (niet versterkt) aan gebonden. En dat willen ze nu weer weghalen? Zo dom! Er wordt nooit gehandhaafd maar men heeft nu wel de mogelijkheid om iemand die al een half uur dezelfde riedel ten gehoren geeft weg te sturen. Kunnen deze bestuurslieden hun tijd niet beter besteden aan belangrijker zaken!
Wat dacht je van helemaal geen straatmuzikanten meer toestaan? De scheidslijn tussen straatmuzikanten – trekt ook zakkenrollers aan – en agressief bedelen, is nogal diffuus. Dus daarom 1 lijn trekken.
Ik zou eerst eens aan deze partijen willen vragen wat zij zelf de toegevoegde waarde vinden van straatmuziek. Laten zij dit nu eens benoemen dan kunnen we het allereerst daarover hebben. Wat willen deze partijen nou eigenlijk.
Daarna kunnen we het hebben over de uitvoering en de grenzen van straatmuziek.
Er wordt nu achteraan begonnen ( bij de regels) zonder ook maar enig inzicht is op het beoogde doel van de versoepeling.
Dit is politiek ad-hoc. Daar willen we juist vanaf