Is Utrecht te streng voor zijn straatmuzikanten? De politiek vraagt om opheldering

Straatartiesten in Utrecht hebben te maken met strenge regels. In andere steden, zoals Amersfoort, Rotterdam en Nijmegen, zijn deze regels soepeler en hebben de straatartiesten meer vrijheid. Een aantal lokale fracties vraagt het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) om opheldering.

Als straatmuzikant in Utrecht mag je niet overal spelen. Je mag maximaal 15 minuten op één plek staan, waarbij een volgende plek minimaal 100 meter verderop moet liggen. Daarnaast mag deze nieuwe plek niet op hetzelfde plein of in hetzelfde park zijn en mag de muzikant er in de afgelopen twee uur niet eerder hebben gestaan. Ook het gebruik van versterking voor apparatuur en instrumenten is verboden.

GroenLinks, D66, Student & Starter, PvdA en LINK vragen het college of het ook van mening is dat straatartiesten een toegevoegde waarde voor de stad zijn en of het in ziet dat de regels hiervoor in Utrecht veel strenger zijn dan die in de meeste andere steden.

Korte speeltijd

Om een van deze regels in vergelijking te trekken met andere steden: in bijvoorbeeld Amersfoort en Nijmegen mag een straatmuzikant maximaal 30 minuten optreden, wat twee keer zo lang is als in Utrecht.

“Vijftien minuten maximaal spelen is heel erg kort. Als je net opgestart bent en het publiek blijft staan, dan moet je eigenlijk alweer afronden”, aldus de partijen. “Waarom is het in Utrecht zo kort? En zou het mogelijk zijn deze tijd te verlengen naar 30 minuten?”

Versterking

Daarnaast zijn de partijen van mening dat onversterkt spelen bijna onmogelijk is. “Zeker voor zang in de open lucht is dit problematisch”, aldus de partijen. Ze geven het voorbeeld van het voordragen van gedichten, waar volgens hen zeker versterking voor nodig is.

“Wij begrijpen dat overlast moet worden voorkomen, maar lichte versterking kan de kwaliteit van de muziek zeer ten goede komen.” De partijen dragen het idee van een decibelmeter-app aan, die iedereen op zijn of haar telefoon kan installeren. “Zou het mogelijk zijn lichte versterking toe te staan en als regel bijvoorbeeld een max aantal decibellen te hanteren?”

Petitie

Eerder dit jaar, op 29 januari, is er vanuit RAUM een petitie over hetzelfde onderwerp aangeboden aan cultuurwethouder Eva Oosters. De petitie pleitte voor versoepeling van de regels, waaronder het creëren van meer toegankelijke speelplekken, en werd gesteund door meer dan veertig organisaties. Tot dusver is er geen duidelijkheid over wat er vervolgens met deze petitie is gedaan. De partijen vragen hier duidelijkheid over aan het college van B&W. De antwoorden hiervan moeten nog volgen.