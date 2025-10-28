Italiaans restaurant Vapiano naast Utrecht Centraal sluit de deuren

Vapiano, het Italiaanse restaurant op het Stationsplein, heeft zondag 26 oktober officieel de deuren gesloten. In september werd de restaurantketen al failliet verklaard. Het is nog onbekend wat er in het pand naast Utrecht Centraal gaat komen.

Restaurant Vapiano, herkenbaar aan de grote rode parasols onder het bollendak, heeft afgelopen zondag officieel de deuren gesloten. De zaak maakte deel uit van een keten met vestigingen door heel Nederland. De keten werd eerder in september al failliet verklaard door de rechtbank.

Geen overnamekandidaat

“Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de voortzetting van de restaurants in Nederland, per 26 oktober 2025 zal worden beëindigd”, schrijft Vapiano op de website. “Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om voor de vestigingen een geschikte overnamekandidaat te vinden.”

Het is verder nog onbekend wie de opvolger van het pand naast Utrecht Centraal gaat worden.