Ja mensen, het is weer tijd voor Bingo #5 op de Camping!

Lieve mensen daar gaan we weer! Tijd om de ballen af te stoffen, de tamponeerstiften uit het vet te halen en je huispak aan te trekken. Zet je schrap voor een heerlijk feestje vanaf je bank met onze online BINGO!

Bingo-kaartjes zijn vanaf nu te bestellen en voor de optimale beleving hebben we ook weer diverse goodies in de aanbieding. Natuurlijk spelen we weer voor Eet met je hart. Zeker nu een hartstikke mooi doel om je voor in te zetten. Dus doe mee voor de lol én reken af met eenzaamheid. Want de gehele opbrengst gaat naar dit fantastische doel.

Doe met ons mee!

Wie weet kunnen we over een poosje weer live, maar blijf nu nog even lekker binnen. Meedoen wordt nóg leuker met ons speciale bingo-pakket of haal gewoon een (online) bingo kaart. Het bingo pakket kan je afhalen bij Camping Ganspoort, zien we jou vandaag?

En heb je BINGO, dan komen we je prijs gewoon bij je langsbrengen.

Zorg dat je 16 december klaar zit want rond 20:00 uur gaan de ballen weer los en starten we met de online bingo #5!

Ps. Geen zin om mee te spelen maar wel de fantastische sfeer beleven? Kijk dan gewoon mee.