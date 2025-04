Jaap Tonnon won de Utrechtse Vrijwilligerstrofee

In Utrecht zijn bijna 150.000 vrijwilligers actief, blijkt uit cijfers van de gemeente. Dat is ongeveer 40 procent van alle inwoners. In deze rubriek spreekt DUIC mensen over hun vrijwilligerswerk in de stad.

Burenruzies bemiddelen, financiële ondersteuning geven bij belastingen en schuldentrajecten, patiëntenvervoer in het St. Antoniusziekenhuis en materiaalbehoud in het Spoorwegmuseum. Het zijn enkele voorbeelden van het vrijwilligerswerk van Jaap Tonnon, maar nog lang niet alles. Hij won dan ook niet voor niets eind vorig jaar de Utrechtse vrijwilligerstrofee het Gouden Konijn.

Volgens de jury is er bij Jaap sprake van “oprechte bescheidenheid”. Ze waarderen ook zijn “enorme toewijding”. Hij is nu elf jaar met pensioen, maar verveelt zich door zijn vrijwilligerswerk bij onder meer U Centraal allesbehalve.

Iedere week helpt hij tijdens verschillende spreekuren mensen met hun financiën, belastingaangiften of moeilijk brieven. Luchtigheid en humor vindt hij daarbij altijd belangrijk. “Bij zo’n spreekuur is het belangrijk dat iemand mij vertrouwt.”

‘De handen schudden’

“Ik stopte met werken en wist dat ik vrijwilligerswerk wilde doen. Daar moesten wel twee aspecten in zitten: financiën en het voeren van gesprekken.” Zo helpt hij met de Buurtteams ook bij buurtbemiddeling. “Als een bemiddeling gelukt is, en mensen schudden elkaar de hand, zeggen we tegen elkaar: daar doen we het voor.”

Een van de momenten die hem is bijgebleven, is een melding over onenigheid tussen een studentenhuis en de rest van de buurt. “Ik vroeg me af hoe zij ooit tot elkaar zouden komen. Uiteindelijk is dat heel soepel verlopen. De studenten waren bereid om de buurt tegemoet te komen. Het viel alles mee. Dat vond ik heel bijzonder. Dat had ik van tevoren niet verwacht.”

Juryoordeel

Volgens de jury van de Utrechtse Vrijwilligerstrofee bouwt Jaap bruggen “en biedt ondersteuning op momenten dat het hard nodig is. Hij laat zien hoe vrijwilligerswerk niet alleen anderen helpt, maar hoe het hem zelf ook vreugde en zingeving brengt.” Daar is Jaap het mee eens. “Vrijwilligers werk is leuk om te doen. Het houdt je scherp, maakt je nuttig en geeft voldoening.”