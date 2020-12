Jaarbeurs eerste evenementenlocatie van Nederland met keurmerk voor coronamaatregelen

De Koninklijke Jaarbeurs heeft op 21 december als eerste evenementenlocatie in Nederland het keurmerk coronapreventiemaatregelen van keuringsinstituut Kiwa ontvangen.

Het Kiwa-keurmerk voor coronapreventiemaatregelen helpt evenementenlocaties om bezoekers en gasten duidelijk te maken dat een locatie er alles aan gedaan heeft om veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Kiwa heeft gekeken naar de maatregelen die de Jaarbeurs heeft genomen om de eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die waren voldoende, volgens het Kiwa, dus kreeg de Jaarbeurs het keurmerk.

Hoogste veiligheidsnormen

Met het keurmerk kan Jaarbeurs laten zien dat beurzen, congressen en andere bijeenkomsten volgens de hoogste veiligheidsnormen plaatsvinden. Jaarbeurs zegt het belangrijk te vinden om aandacht te geven aan de lancering van het keurmerk.

Ir. Rob Kraan is coördinator op het gebied van het beleid rondom het coronavirus van Jaarbeurs. Hij laat weten trots te zijn op het verwerven van het keurmerk: “Daarmee laten we zien dat er een veilige basis ligt waarop evenementen kunnen plaatsvinden.”

“Aan het eind van de dag vertrouwen we natuurlijk wel op het gedrag van onze gasten en bezoekers. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Jaarbeurs ook echt de veiligste evenementenlocatie van Nederland kan zijn”, licht Kraan toe.

Weer evenementen organiseren

Het Kiwa-keurmerk toetst locaties aan de geldende nationale en internationale eisen en eventueel aanvullende branche- of bedrijfsrichtlijnen. Keuringsinstituut Kiwa voert periodieke controles uit en geeft een bijpassende beoordeling.

Als het beleid om verspreiding van het coronavirus te beperken voldoet aan de geldende richtlijnen, dan krijgt de locatie een Kiwa-conformiteitsverklaring en keurmerk. Michael van der Vlies, divisiedirecteur van Kiwa Management Systems, zegt te hopen dat de Jaarbeurs weer meer evenementen kan organiseren, nu die het Kiwa-keurmerk heeft.

“We weten allemaal dat de uitbraak van het coronavirus een gigantische impact heeft gehad op de beurzen- en evenementensector”, zegt Van der Vlies. “Dat is niet alleen goed voor de Jaarbeurs zelf, maar voor iedereen die zo’n evenement, zakelijk of privé, bezoekt.”

Op de agenda

Het eerstvolgende evenement in de Koninklijke Jaarbeurs staat is voorlopig de motoroutletbeurs. Die staat gepland in februari 2021. “Dat staat voorlopig op de agenda, maar het blijft afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt”, laat een woordvoerder weten.