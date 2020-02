Jaarbeurs huisvest voor het eerst in dertien jaar weer Nederlandse cannabisbeurs

Voor het eerst in dertien jaar wordt er weer een cannabisbeurs georganiseerd in Nederland. De beurs heet Growlands en is op 28 en 29 augustus in de Utrechtse Jaarbeurs.

De laatste keer dat een cannabis- en hennepbeurs werd georganiseerd was in 2007. Op de beurs zijn onder meer cannabiszaden, verdampers en grinders, maar ook hennepkleding te koop.

De beurs is in hal 3 en de aangrenzende buitenruimte van de Jaarbeurs. Er staan meer dan honderd bedrijven en organisaties en er zijn masterclasses, workshops en stand up comedy. Ook is er in de buitenruimte naast de evenementenhal een ‘smokers lounge’.

De beurs is alleen toegankelijk voor meerderjarigen.